Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки

Українські танкісти – це справжні герої: вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором

У 2023 році президент скасував святкування «радянського» Дня танкіста

14 вересня Україна відзначає День танкових військ. Це свято присвячене усім військовослужбовцям танкових військ, які з честю і відвагою захищають нашу країну.

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Історія цього свята починається з періоду Радянського Союзу, а в Україні День танкіста було започатковано за указом президента Леоніда Кучми 1997 року на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників.

«Враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України в кращих традиціях попередніх поколінь постановляю: Установити в Україні свято – День танкістів, яке відзначати щорічно у другу неділю вересня», – йдеться в указі.

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Україна стала однією з небагатьох країн, які розробляють та випускають танки – досить згадати, що найкращий танк Другої світової війни Т-34, і перший основний бойовий танк Т-64, були розроблені у Харкові.

У 2023 році дату свята було змінено за указом президента Володимира Зеленського. З цього року День танкових військ України відзначатимуть щороку 14 вересня.

Ці зміни зумовлені необхідністю вшанувати доблесть та героїзм солдатів-танкістів, які проявились у захисті свободи, незалежності та територіальної цілісності України, а також розпочати нові військові традиції. Наразі танкові війська є ключовою частиною ЗСУ.

З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.

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Професійне свято всіх танкістів України раніше відзначалося в другу неділю вересня, проте з цього року зафіксовано дату - 14 вересня фото з відкритих джерел

Сьогодні механізовані та танкові війська – основа Сухопутних військ України. Під час воєнних дій їхнє основне завдання – це захоплення й утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, а також відбиття ударів і прорив оборони противника, розгром ворожих військ. З чим танкові війська успішно справляються в нинішній воєнний час.

Українські танкісти – це справжні герої. Вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором. У День танкових військ ми дякуємо усім українським танкістам за їхню службу і відданість Батьківщині. Бажаємо їм міцного здоров'я, щастя та миру.

«Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ «Хортиця». Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі. І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів», – написав президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. «Дякую за вашу відвагу й непереможний характер», – звернувся до оборонців Зеленський.

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Танкісти – залізні герої, які щодня наближають нашу перемогу фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Привітання

З Днем танкіста, любий друже!

Успіхів тобі в бою,

Але зичу тобі дуже,

Щоб служив ти в спокою!

Залишайся завжди сильним,

Мудрим будь, щоби броня

Залишалася у тебе

Не пошкоджена щодня!

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***

Вітаю з Днем танкових сил! Бажаю міцних нервів, як гусениці. Бажаю повної обачності в житті, як у вежі. Бажаю надійного кохання, як броня! Будь сміливим, сильним, мудрим, невтомним і непереможним. І пам'ятай: танки бруду не бояться, а танкісти не бояться взагалі нічого! Бажаю успіхів і геройських вчинків, що вінчаються перемогою!

***

Вітаю з Днем танкіста!

Хай у небі буде чисто,

Хай у серці спокій запанує,

А рідня завжди тебе шанує.

Хай війна забудеться як страшний сон,

Сивина ще довго не торкнеться скронь.

***

З Днем танкіста! Бажаю завжди йти на прорив, домагатися перемоги та вірити у свої сили, бажаю, як найміцніша, найміцніша техніка – танк, бути найміцнішою, найсильнішою людиною, відважним, мужнім, сміливим чоловіком. Прагни й перемагай, кохай, бережи своє щастя і залишайся гордістю для близьких, для міста, для всієї країни.

***

З Днем танкіста! Бажаю завжди розчищати шлях до перемоги, бажаю скрізь прориватися, бажаю ніколи в собі не сумніватися, бажаю за своє гордо і сміливо битися. І нехай «глухо, як у танку» буде не про твоє життя, нехай кожен день готує для тебе свою удачу і браву битву, у якій ти, звичайно, переможеш.

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Вітаю з професійним святом! Нині всі ми завдячуємо спокоєм та життям у мирних містах тобі та твоїм побратимам-танкістам. Дякую за роботу та щиро бажаю здоров’я, щастя та перемог – як на полі битви, так і в особистому житті!

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З Днем танкіста! Нехай життя буде захищеним від невдач, бід, неприємностей і негараздів, немов броня танка. Бажаю ніколи не зустрічати на своєму шляху труднощі й неприємності, щоб всі рішення були правильними, а обраний шлях завжди вів до щастя.

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Вітаю з Днем танкових військ! Бажаю завжди чітко бачити свої плани на майбутнє, хай дуло танка завжди буде спрямоване в ціль ворога. Без перешкод і труднощів рухатися звивистим шляхом, змітаючи все погане, наближаючись до світлого і яскравого життя – до Перемоги!