Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки
Українські танкісти – це справжні герої: вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором
фото з відкритих джерел

У 2023 році президент скасував святкування «радянського» Дня танкіста

14 вересня Україна відзначає День танкових військ. Це свято присвячене усім військовослужбовцям танкових військ, які з честю і відвагою захищають нашу країну.

Історія цього свята починається з періоду Радянського Союзу, а в Україні День танкіста було започатковано за указом президента Леоніда Кучми 1997 року на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників.

«Враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України в кращих традиціях попередніх поколінь постановляю: Установити в Україні свято – День танкістів, яке відзначати щорічно у другу неділю вересня», – йдеться в указі.

Україна стала однією з небагатьох країн, які розробляють та випускають танки – досить згадати, що найкращий танк Другої світової війни Т-34, і перший основний бойовий танк Т-64, були розроблені у Харкові.

У 2023 році дату свята було змінено за указом президента Володимира Зеленського. З цього року День танкових військ України відзначатимуть щороку 14 вересня.

Ці зміни зумовлені необхідністю вшанувати доблесть та героїзм солдатів-танкістів, які проявились у захисті свободи, незалежності та територіальної цілісності України, а також розпочати нові військові традиції. Наразі танкові війська є ключовою частиною ЗСУ.

З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.

Професійне свято всіх танкістів України раніше відзначалося в другу неділю вересня, проте з цього року зафіксовано дату - 14 вересня
Професійне свято всіх танкістів України раніше відзначалося в другу неділю вересня, проте з цього року зафіксовано дату - 14 вересня
фото з відкритих джерел

Сьогодні механізовані та танкові війська – основа Сухопутних військ України. Під час воєнних дій їхнє основне завдання – це захоплення й утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, а також відбиття ударів і прорив оборони противника, розгром ворожих військ. З чим танкові війська успішно справляються в нинішній воєнний час. 

Українські танкісти – це справжні герої. Вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором. У День танкових військ ми дякуємо усім українським танкістам за їхню службу і відданість Батьківщині. Бажаємо їм міцного здоров'я, щастя та миру.

Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки фото 1

«Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ «Хортиця». Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі. І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів», – написав президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. «Дякую за вашу відвагу й непереможний характер», – звернувся до оборонців Зеленський.

7 фото
На весь екран
Танкісти – залізні герої, які щодня наближають нашу перемогу
фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Привітання

З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!

***

Вітаю з Днем танкових сил! Бажаю міцних нервів, як гусениці. Бажаю повної обачності в житті, як у вежі. Бажаю надійного кохання, як броня! Будь сміливим, сильним, мудрим, невтомним і непереможним. І пам'ятай: танки бруду не бояться, а танкісти не бояться взагалі нічого! Бажаю успіхів і геройських вчинків, що вінчаються перемогою!

Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки фото 2

***

Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.

***

З Днем танкіста! Бажаю завжди йти на прорив, домагатися перемоги та вірити у свої сили, бажаю, як найміцніша, найміцніша техніка – танк, бути найміцнішою, найсильнішою людиною, відважним, мужнім, сміливим чоловіком. Прагни й перемагай, кохай, бережи своє щастя і залишайся гордістю для близьких, для міста, для всієї країни.

Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки фото 3

***

З Днем танкіста! Бажаю завжди розчищати шлях до перемоги, бажаю скрізь прориватися, бажаю ніколи в собі не сумніватися, бажаю за своє гордо і сміливо битися. І нехай «глухо, як у танку» буде не про твоє життя, нехай кожен день готує для тебе свою удачу і браву битву, у якій ти, звичайно, переможеш.

***

Вітаю з професійним святом! Нині всі ми завдячуємо спокоєм та життям у мирних містах тобі та твоїм побратимам-танкістам. Дякую за роботу та щиро бажаю здоров’я, щастя та перемог – як на полі битви, так і в особистому житті!

Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки фото 4

***

З Днем танкіста! Нехай життя буде захищеним від невдач, бід, неприємностей і негараздів, немов броня танка. Бажаю ніколи не зустрічати на своєму шляху труднощі й неприємності, щоб всі рішення були правильними, а обраний шлях завжди вів до щастя.

***

Вітаю з Днем танкових військ! Бажаю завжди чітко бачити свої плани на майбутнє, хай дуло танка завжди буде спрямоване в ціль ворога. Без перешкод і труднощів рухатися звивистим шляхом, змітаючи все погане, наближаючись до світлого і яскравого життя – до Перемоги!

Читайте також: День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
Теги: свята українці військові танки свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та українські військові у Києво-Печерській лаврі
Духовна реабілітація для ЗСУ. Міноборони започаткувало унікальну ініціативу (фото)
15 серпня, 15:14
Військовослужбовець Олександр Блажиєвський наголосив, що є потреба у дронах
Скандал зі стадіоном за 145 млн грн. Військовий звернувся до мера Ківерців
22 серпня, 10:48
Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені
Зеленський сів за штурвал F-16 (відео)
20 серпня, 17:09
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
31 серпня, 04:23
Сиріл Рамафоса
Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
4 вересня, 04:24
Учасниці дійства – справжня пара, нещодавно вони заручилися
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
26 серпня, 15:15
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані 700 км
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський
31 серпня, 13:42
Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії зазанчив що війна в Україні активізувала зброярство
Війна в Україні дає надприбутки чеським зброярам
12 вересня, 13:06
У липневих реєстрах управління соціального страхування Польщі зараховано всього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?
9 вересня, 15:54

Суспільство

Знижки на квитки «Укрзалізниці»: хто та як може зекономити на поїздках
Знижки на квитки «Укрзалізниці»: хто та як може зекономити на поїздках
Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки
Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки
Чотири українки потрапили в рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Time
Чотири українки потрапили в рейтинг найвпливовіших людей світу за версією Time
Мріяв вигнати ворога з рідного Криму і загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Святослава Алексапольського
Мріяв вигнати ворога з рідного Криму і загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Святослава Алексапольського
До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП
До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП
Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі
Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту