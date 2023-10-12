США посилюють спроби спрямувати заморожені $300 млрд РФ на допомогу Україні

У США вважають, що резерви російських банків не можуть замінити необхідну військову та економічну підтримку для України

США посилили зусилля для переконання союзників використати заморожені 300 млрд доларів Росії для надання допомоги Україні. Про це пише видання Washington Post з посиланням на свої джерела.

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Зусилля активізувалися на тлі того, коли уряди США і Європи стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами на шляху своїх планів спрямувати гроші на допомогу Україні.

Видання наголошує, що у Сполучених Штатах вважають, що резерви російських банків не можуть замінити необхідну військову та економічну підтримку для України. Тим не менше, ці гроші стануть необхідними для відновлення країни після війни.

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Як пишуть журналісти, навіть найбільш оптимістичні прогнози стверджують, що російські кошти можуть дістатися до Києва протягом кількох місяців, а можливо, й року. Варто зазначити, що у США зберігається невеликий відсоток від загальної суми, а саме 5 мільярдів доларів.

Проте, як повідомляють, у Білому домі дедалі більше схиляються до того, що російські заморожені активи потрібно передати Україні, нехай і для відновлення після війни.

У матеріалі згадується про те, як професор права Гарвардського університету Лоуренс Трайб, який надавав консультації президенту США Джо Байдену, оприлюднив звіт обсягом 124 сторінки, де аргументується правомірність конфіскації російських коштів. Погляди Трайба узгоджуються з закликами ще одного професора Гарварду Ларрі Саммерса, який, попри неофіційний характер своїх консультацій з Байденом, висловив подібну позицію.

За відомостями журналістів, Саммерс долучився до інших відомих осіб, зокрема колишнього президента Світового банку Роберта Зелліка та колишнього радника Держдепартаменту США Філіпа Зелікова, щоб підтримати економічні обґрунтування перенаправлення активів.

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Раніше повідомлялося, що Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро.