Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину

Санкції передбачають заборону на імпорт і експорт продукції найбільших виробників озброєнь і військової техніки

Уряд Китаю оголосив про введення санкцій проти американських компаній Lockheed Martin і Northrop Grumman, двох найбільших виробників озброєння і військової техніки у світі, через їхню причетність до продажу зброї Тайваню. Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає «Укрінформ».

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Зазначається, що Lockheed Martin приймала безпосередню участь у недавньому продажу американського озброєння Тайваню, оголошеному 24 серпня, а Northrop Grumman раніше здійснила кілька поставок озброєння і військової техніки острова.

«Відповідно до Закону Китайської Народної Республіки про протидію іноземним санкціям, Китай вирішив накласти санкції на ці дві оборонні корпорації зі Сполучених Штатів», – сказала Мао.

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Законодавство передбачає заборону китайським компаніям укладати угоди з Lockheed Martin і Northrop Grumman, і ця заборона поширюється не лише на військову, але й на цивільну продукцію.

Дипломат наголосила на твердості позиції китайського уряду у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю, закликаючи американську сторону припинити військові зв'язки з Тайванем.

«Ми закликаємо Сполучені Штати щиро дотримуватися принципу одного Китаю та припинити продаж зброї Тайваню і припинити озброювати Тайвань, інакше вони зіткнуться з рішучою відповіддю Китаю», – зазначила вона.

Раніше Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.

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Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.