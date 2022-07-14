США успішно випробували дві гіперзвукові ракети

Ракети ARRW стартували з-під крила стратегічного бомбардувальника B-52H

Військово-повітряні сили США провели успішне випробування пари гіперзвукових ракет, створених компанією Lockheed Martin. Про це повідомляє Reuters.

Військово-повітряні сили США підтвердили, що у вівторок біля узбережжя Каліфорнії успішно випробували ракету-носій ракети швидкого реагування з повітря (ARRW).

Ракети ARRW стартували з-під крила стратегічного бомбардувальника B-52H.

«Випробування демонструє здатність ARRW досягати і витримувати робочі гіперзвукові швидкості, дають важливі дані для використання в подальших льотних випробуваннях і підтверджують безпечне відділення від літака», – повідомляє агентство Lockheed Martin.

Виконавчий директор програми Управління озброєнь Пентагону, бригадний генерал ВПС Хіт Коллінз заявив, що серію випробувань ракети завершено, і тепер ВПС готові перейти до тестування бойової частини.

Нагадаємо, раніше російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

У середині березня представники американської адміністрації підтвердили, що Росія запустила по Україні гіперзвукові ракети, що стало першим відомим використанням такого виду наступального озброєння в бою.

Згодом стало відомо, що Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал».

Як повідомлялося, РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії.