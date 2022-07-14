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    США успішно випробували дві гіперзвукові ракети

    Випробування пройшли біля узбережжя Каліфорнії - США успішно випробували дві гіперзвукові ракети
    Випробування пройшли біля узбережжя Каліфорнії
    фото: Northrop Grumman/Handout/Reuters

    Ракети ARRW стартували з-під крила стратегічного бомбардувальника B-52H

    Військово-повітряні сили США провели успішне випробування пари гіперзвукових ракет, створених компанією Lockheed Martin. Про це повідомляє Reuters.

    Військово-повітряні сили США підтвердили, що у вівторок біля узбережжя Каліфорнії успішно випробували ракету-носій ракети швидкого реагування з повітря (ARRW).

    Ракети ARRW стартували з-під крила стратегічного бомбардувальника B-52H.

    «Випробування демонструє здатність ARRW досягати і витримувати робочі гіперзвукові швидкості, дають важливі дані для використання в подальших льотних випробуваннях і підтверджують безпечне відділення від літака», – повідомляє агентство Lockheed Martin.

    Виконавчий директор програми Управління озброєнь Пентагону, бригадний генерал ВПС Хіт Коллінз заявив, що серію випробувань ракети завершено, і тепер ВПС готові перейти до тестування бойової частини.

    Нагадаємо, раніше російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

    У середині березня представники американської адміністрації підтвердили, що Росія запустила по Україні гіперзвукові ракети, що стало першим відомим використанням такого виду наступального озброєння в бою.

    Згодом стало відомо, що Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал».

    Як повідомлялося, РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії.

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    Теги: розвідка США повітря ракета озброєння
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    США успішно випробували дві гіперзвукові ракети