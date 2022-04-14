Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал»

Можливостей для поповнення своїх арсеналу в рашистів все менше

Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії. Тож РФ більше не зможе виробляти свої гіперзвукові ракети «Кинжал». Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

«Виробляти сучасні ракети чи модернізувати наявні Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав і раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, до речі, оборонного замовлення в Росії ще в 2018-19 роках, то зараз, після того, як захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння», – сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що з окупантами навіть не хочуть мати справу азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти.

Як повідомлялося, РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

Раніше повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

Також президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.