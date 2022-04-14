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    Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал»

    Захід запроваджує додаткові санкції - Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал»
    Захід запроваджує додаткові санкції
    фото з відкритих джерел

    Можливостей для поповнення своїх арсеналу в рашистів все менше

    Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії. Тож РФ більше не зможе виробляти свої гіперзвукові ракети «Кинжал». Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Виробляти сучасні ракети чи модернізувати наявні Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав і раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, до речі, оборонного замовлення в Росії ще в 2018-19 роках, то зараз, після того, як захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння», – сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

    Він зазначив, що з окупантами навіть не хочуть мати справу азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти.

    Як повідомлялося, РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії.

    Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

    Раніше повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

    Також президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.

    Читайте також: Нічого сучасного. Про російські гіперзвукові ракети
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія не зможе виробляти ракети «Кинжал»