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    У світі

    Байден доручив переглянути стратегію США щодо Китаю

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    Байден доручив переглянути стратегію США щодо Китаю - Байден доручив переглянути стратегію США щодо Китаю
    Байден доручив переглянути стратегію США щодо Китаю

    Робота групи буде триває чотири місяці

    Президент США Джо Байден оголосив у середу про формування спеціальної робочої групи у складі Міністерства оборони. Вона повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо погроз з боку Китаю.

    Про це пише «Голос Америки».

    Робота групи буде триває чотири місяці. За цей час мають бути напрацьовані шляхи подальшої взаємодії з Китаєм.

    Байден додав, що огляд, який буде створений робочою групою, має вирішальне значення у виробленні американської стратегії протистояння китайській загрозі.

    «Нам необхідно протистояти зростаючим загрозам, які створює Китай, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі», - додав він.

    Робоча група повинна буде підготувати свої оцінки і рекомендації з вироблення воєнної стратегії у відношенні Китаю, технологічних питань, організаційної структури та стратегії застосування збройних сил, а також про можливі альянси і двосторонніх оборонних договорах з Пекіном.

    Теги: США робота час
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