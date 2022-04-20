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    США ввели нові санкції проти Росії

    Мінфін США ввів нові санкції проти Росії - США ввели нові санкції проти Росії
    Мінфін США ввів нові санкції проти Росії

    Під санкції потрапили 40 юридичних та 29 фізичних осіб

    Міністерство фінансів США оголосило про розширення списку санкцій проти Росії. Повний список опубліковано на сайті Мінфіну США.

    Під нові обмеження потрапив заступник голови російського Центробанку Ксенія Юдаєва, засновник IBS Анатолій Карачинський, бізнесмен Костянтин Малофєєв, громадянин Нової Зеландії, колишній фінансовий директор Sberbank CIB Пол Голдфінч, а також близько 30 фізичних осіб, які стосуються банку «Відкриття».

    З юридичних осіб – Транскапіталбанк і ще близько 40 організацій.

    Як зазначає РБК, Транскапіталбанк – це оператор нової платіжної системи Hello, яку зареєстрував Центробанк.

    Крім того, у списку опинилася компанія BitRiver – криптоферма, яка, як писав Bloomberg, працює на енергії олігарха Олега Дерипаски.

    Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

    Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    США ввели нові санкції проти Росії