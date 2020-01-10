США ввели санкції проти іранських посадовців, які причетні до ударів по базах в Іраку



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Під нові обмеження потрапили текстильний, гірничодобувний та сталеливарний сектори економіки Ірану

США ввели нові санкції щодо експорту металу в Іран та проти 8 іранських чиновників після обстрілів американських військових баз в Ірані.

Про це заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

«Ми припинимо підтримку іранського режиму на мільярди доларів і ми продовжимо забезпечувати дотримання інших прав», - сказав він.

За словами Мнучіна, під нові обмеження потрапили текстильний, гірничодобувний та сталеливарний сектори економіки, а також вісім іранських офіційних осіб, які можуть бути причетними до ударів по базах в Іраку.

Своєю чергою держсекретар США Помпео наголосив, що Іран повинен зробити вибір між добробутом свого народу і фінансуванням Хізбалли й інших ополченців.

Зазначимо, що у середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.