В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ

Місце катастрофи ніхто не охороняє і там немає слідчих

З місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття. Територія не охороняється правоохоронцями, немає обмежувальної стрічки. Про це повідомила кореспондент CBS News Елізабет Палмер у Twitter.

«Дев'ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, практично всі частини літака вилучили ще вчора», – написала вона.

Також Палмер додала, що на місці події немає слідчих, а місцеві сміттярі розбирають покинуті уламки.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq