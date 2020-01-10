В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ



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Місце катастрофи ніхто не охороняє і там немає слідчих

З місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття. Територія не охороняється правоохоронцями, немає обмежувальної стрічки. Про це повідомила кореспондент CBS News Елізабет Палмер у Twitter.

«Дев'ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, практично всі частини літака вилучили ще вчора», – написала вона.

Також Палмер додала, що на місці події немає слідчих, а місцеві сміттярі розбирають покинуті уламки.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

Вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи, пише CBS News.

Місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але, після того як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Іран не сказав, куди їх відвезли.

«У четвер приїхали вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків», – кажуть свідки.

Українські слідчі не відвідували цієї ділянки, станом на полудень у п'ятницю, йдеться в матеріалі.

Деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збирання, пише в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

«На місці катастрофи перебуває натовп різних людей у формі і без форми, сотні людей збирають і забирають фрагменти літака. Бульдозер скидає фрагменти без будь-якого порядку на звалище деталей, з якого експертам треба витягувати деталі й викладати залишки корпусу. При згрібанні бульдозером неможливо забезпечити збереження деталей, важливих для розуміння ситуації», – пише журналіст.

На його думку, було б логічно сфотографувати місце падіння, ідентифікувати частину фрагментів, поступово їх акуратно виносити й викладати.

«Як довести, наприклад, характер вибуху, якщо на фрагменти корпусу вже зараз можуть бути нанесені нові пошкодження бульдозером? Іранці грамотні освічені люди, вони не можуть цього не розуміти. Досі нам не надали фрагментів носової частини лайнера й кабіни пілотів. Немає пасажирських крісел. Ми не розуміємо, нам не показують кабіни, тому що вивчають щось самі чи тому що її повністю знищено вибухом? На цей момент нам не представили жодного доказу версії, яку висунув спочатку Іран, – про технічні причини події», – додав Бутусов.

Зазначимо, що Іран збирається залучити Росію до розшифровки чорних скриньок з українського літака.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.