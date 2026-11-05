«Відсутність посла дається взнаки». Стефанішина оцінила масштаб кризи у відносинах України та США

«У нас брак довірливої системної комунікації з американською владою»

Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина назвала нинішній стан відносин між Києвом і Вашингтоном кризовим і критичним для України. Про це вона заявила в інтерв'ю «Главкому».

Стефанішина зазначила, що нинішній стан відносин між Україною та США є очевидно кризовим і критичним для країни. За її словами, американська адміністрація добре обізнана з найважливішими потребами України, від яких залежить її виживання в частині американської допомоги. Зокрема, йдеться про раннє попередження щодо балістичних загроз, доступ до супутникових технологій Starlink та регулярне отримання озброєння через механізм PURL. Вона зауважила, що американська сторона розглядає ці три напрями як інструменти тиску на Україну в межах поновлених дипломатичних зусиль.

«Попри те, що зараз критична ситуація, нам все-таки вдавалося протягом майже двох років цього терміну президентства Трампа маневрувати та забезпечувати і обмін розвідданими, і доступ до технологій, і налагоджену систему закупівлі американського озброєння. Ще два роки тому на тлі попередньої кризи у відносинах це вважалося майже неможливим. При цьому загострення відбувалися постійно, але лише зараз це поєднується з конкретними кроками США назустріч Російській Федерації», – підкреслила Стефанішина.

Колишній посол нагадала, що Україна сама закликала США до відновлення переговорів, однак нині американська дипломатія, за її словами, супроводжується погрозами Києву та кроками назустріч Москві. Вона додала, що такий курс зустрічає опір в обох партіях Конгресу, а громадська думка у США залишається на боці України.

Стефанішина вважає, що Україна навряд чи могла запобігти нинішньому загостренню відносин зі США, оскільки від української сторони в цій ситуації залежало небагато. «Але, безумовно, є брак довірливої системної комунікації з американською владою, який ми сьогодні відчуваємо», – сказала вона.

«Зазвичай наявність контактів на різних рівнях в Білому домі, Раді національної безпеки, Держдепі (навіть, якщо це не топові контакти на рівні членів уряду) дає розуміння, що відбувається та що і коли планується. Пам’ятаю, коли минулого року з’явився «мирний план» з 28 пунктів, його публічне сприйняття було одним, але так само зі своїх контактів я розуміла, що це був не план, якого дотримувалися американська та російська сторони, а запит до Росії, щоб вони виписали всі свої очікування. Тобто це не була зрада-зрадницька, але через брак інсайтів була відсутня повна картина того, що відбувається», – пояснила колишній посол.

Стефанішина додала, що частина американської влади вважає зближення з Росією безпечнішим за її остаточне зближення з Китаєм.

«Посол не є єдиною фігурою, яка повністю закриває весь американський файл. Але його відсутність, звісно, дається взнаки. Хочу також звернути увагу, що, окрім посла, вже майже рік немає також і військового аташе України у США. Також відбулися зміни по лінії нашого Міністерства оборони. Попереднє керівництво Міноборони мало робочі контакти на рівні Пентагону. Вони збереглися і зараз, але немає діалогу на рівні людських відносин з заступниками міністра оборони США і вочевидь із самим міністром. І це дається взнаки», – підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, колишній посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що майбутній український посол у Вашингтоні повинен мати доступ до американської адміністрації, бездоганно володіти англійською мовою та користуватися повагою серед політичних кіл Сполучених Штатів. Водночас дипломат застерегла від призначення людини з надмірними політичними амбіціями.