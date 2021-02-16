ЗМІ дізналися про плани Трампа повернутися в політику

В оточенні Трампа очікують, що він повернеться до практики давати інтерв’ю дружньо налаштованим ЗМІ після тижнів мовчання

Дональд Трамп готується до наступного етапу свого постпрезидентського життя

Колишній президент США Дональд Трамп має намір поновити свою політичну активність та розпочати давати інтерв’ю «дружнім» ЗМІ з метою просування власного порядку денного в Республіканській партії США.

Про це повідомляє інформагентство АР.

«Виправданий Сенатом у другому судовому процесі з імпічменту, Трамп готується до наступного етапу свого постпрезидентського життя. Відчуваючи піднесення від результатів судового розгляду, він, як очікується, вийде з добровільної сплячки у своєму клубі в Палм-Біч (штат Флорида) і зараз розглядає способи поновити свій вплив», – пише ЗМІ.

В оточенні Трампа очікують, що він повернеться до практики давати інтерв’ю дружньо налаштованим ЗМІ після тижнів мовчання.

Крім того, Трамп опинився в конфронтації з Республіканською партією, яка зазнала глибокого розколу після атаки на Капітолій 6 січня. У цьому зв’язку він провів зустрічі з політичними консультантами, щоб обговорити зусилля та допомогти республіканцям повернути під контроль Палату представників і Сенат на проміжних виборах 2022 року.

У цьому зв’язку зазначається, що Трамп «зациклений» на тому, щоби помститися республіканцям, які проголосували проти нього у справі щодо імпічменту або заважали його зусиллям скасувати результати виборів у листопаді.

Раніше Трамп опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту «найбільшим полюванням на відьом».

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45–го президента Дональда Трампа.

За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них семеро – республіканці), проти – 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.

3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі звинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.