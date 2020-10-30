Податковий комітет Ради надумав знищити «зелену» енергетику зсередини, – асоціація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку представників УАВЕ, ініціативи нардепів є дискримінаційним кроком щодо виробників «зеленої» електроенергії

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики має намір 30 жовтня встановити пріоритет оплати за зелену електроенергію на користь підприємств біоенергетики і лише в останню чергу сонячним та вітровим станціям, що створить розбрат галузі і буде сприяти погіршенню ситуації в галузі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Української асоціації відновлюваної енергетики.

УАВЕ повідомила, що 30 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики планується розгляд проєкту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. №4101-д), яким пропонується встановити пріоритетність оплат за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел.

Зокрема, пропонується, щоб ДП «Гарантований покупець» спочатку розраховувався із просьюмерами з потужністю до 150 кВт, потім за електроенергію, вироблену із біомаси, і в останню чергу із рештою виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

На думку представників УАВЕ, запровадження такого підходу є дискримінаційним кроком щодо виробників «зеленої» електроенергії, тому вони закликали депутатів виключити із тексту законопроєкту 4104-д норму про внесення змін до ст. 65 Закону України «Про ринок електричної енергії».

При цьому голова УАВЕ Олександр Козакевич наголосив: депутати мають ухвалювати законопроекти, спрямовані на виконання зобов’язань держави перед інвесторами у «зелену» енергетику, зокрема щодо погашення заборгованості перед ними.

«Народні депутати мають докласти всіх зусиль для прийняття норм та законів, що дозволять погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з #ВДЕ згідно з Меморандумом, а не вирішувати хто отримає батон, а хто крихти від нього. Ми не можемо допустити дії з боку окремих народних обранців, які спрямовані на розбрат всередині галузі ВДЕ», — зазначив Козакевич.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у «зелену» енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють «зелену» електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди «Гарантований покупець» вже почав програвати.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.