Стало відомо, коли Трамп вийде на другі дебати з Байденом



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Джо Байден та Дональд Трамп

У штабі Трампа заявили, що він планує вийти на дебати з Байденом 15 жовтня

Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували зараження коронавірусом, збирається взяти участь в теледебатах зі своїм опонентом від Демократичної партії Джо Байденом.

Про це заявив представник штабу Трампа Тім Мертау, повідомляє американський телеканал CNN.

2 жовтня у Трампа виявився позитивний тест на коронавірус. Менш ніж за 72 години, він уже повернувся в Білий дім з госпіталю, заявивши, що почувається добре, але за рекомендацією медиків ще буде приймати деякі ліки.

Крім цього, Трамп збирається на дебати з Байденом, які відбудуться 15 жовтня.

«Президент має намір провести дебати», – зазначив Мертау.

Другі дебати кандидатів в президенти США заплановані на 15 жовтня в Майамі, а треті – 22 жовтня в Нешвіллі.

Зазначимо, 3 жовтня хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

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Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.