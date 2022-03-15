Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла

Кількість травмованих наразі незмінна

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі у Рівному зросла до 19 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль в етері марафону UA: разом.

Російські вбивці 14 березня бомбардували телевежу поблизу Рівного. Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує розбирати завали від руйнувань. Коваль зазначив, що кількість травмованих наразі незмінна.

Нагадаємо, неподалік Рівного, о 5:25 14 березня люди почули звуки від вибухів. Над містом було видно два спалахи. Згодом стало відомо, що окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі.

Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

«Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.