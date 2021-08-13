Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson

Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через Covax до 10 млн доз вакцини

Загальний внесок Канади до глобальної ініціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз

Канада пожертвує до 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Johnson&Johnson. Про це повідомили у МЗС країни, пише «Укрінформ».

«Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через Covax до 10 млн доз вакцини», – йдеться у повідомленні МЗС.

Там додали, що загальний внесок країни до глобальної ініціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз.

У відомстві заявили, що пожертва «допоможе прискорити доставку вакцин до країн Карибського басейну та Латинської Америки, одночасно допомагаючи пріоритетним країнам в інших регіонах».

До слова, американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.