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    Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson

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    Канада планує безкоштовно&nbsp;передати іншим країнам через&nbsp;Covax до 10 млн доз вакцини - Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson

    Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через Covax до 10 млн доз вакцини

    Фото: ЕРА

    Загальний внесок Канади до глобальної ініціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз

    Канада пожертвує до 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Johnson&Johnson. Про це повідомили у МЗС країни, пише «Укрінформ».

    «Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через Covax до 10 млн доз вакцини», – йдеться у повідомленні МЗС.

    Там додали, що загальний внесок країни до глобальної ініціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз.

    У відомстві заявили, що пожертва «допоможе прискорити доставку вакцин до країн Карибського басейну та Латинської Америки, одночасно допомагаючи пріоритетним країнам в інших регіонах».

    До слова, американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

    Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

    На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

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    Теги: Канада щеплення вакцинація коронавірус
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    Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson