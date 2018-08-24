Стало відомо, що вручав Порошенко командирам після параду (фото)



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Фото: Главком Петро Порошенко вручив відзнаки командирам ЗСУ

Президент нагородив сьогодні 136 військових

Кореспонденту «Главкома» вдалось з’ясувати, які відзнаки сьогодні вручав президент Петро Порошенко військовим командирам після параду з нагоди Дня Незалежності.

Відзнака від Верховного головнокомандуючого України вироблена із сріблястого металу, має круглу форму, на ній зображена наша держава у синьо-жовтих кольорах і тризуб.

Як відомо, сьогодні Порошенко нагородив 136 військових.

Також Порошенко нагородив орденом За заслуги ІІІ ступеня п’ятьох громадян іноземних держав.

Крім того президент присвоїв військовим частинам Держприкордонслужби почесні найменування

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.