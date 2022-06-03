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    Новини

    100 днів війни: скільки цивільних загинули у Києві від рук росіян

    У Києві пошкоджено&nbsp;46 шкіл та 29 дитячих садочків - 100 днів війни: скільки цивільних загинули у Києві від рук росіян
    У Києві пошкоджено 46 шкіл та 29 дитячих садочків
    фото з відкритих джерел

    По Києву вдарили 28 російських ракет

    За 100 днів повномасштабного військового вторгнення Росії у Києві росіяни вбили 95 цивільних мешканців міста, четверо з них – діти. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

    «Рівно 100 днів тому російські солдати нахабно вдерлися у наші міста, села та домівки. Почали руйнувати усе на своєму шляху та приписувати собі перемоги. Противник випускав десятки ракет, 28 з них вдарили по Києву. Ворог забрав життя 95 цивільних, у тому числі 4 дітей», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, як зазначається у повідомленні, за цей час російські війська пошкодили у Києві 412 об’єктів, із них 233 житлових будинки, 36 приватних садиб, 46 шкіл та 29 дитячих садочків. Противник випускав десятки ракет, 28 з них вдарили по Києву. У КМВА переконані, що ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Києва від безсилля, оскільки не очікували такого спротиву з боку українців.

    «Росіяни, живучи у своїй ідеології, погано проаналізували історію. Українці ж століттями загартовувалися, вони знають, знали та знатимуть ворога в обличчя. Ми запам'ятали кожен ракетний удар та артилерійський обстріл, який ворог, від безсилля, наніс столиці», – заявили в міській військовій адміністрації.

    Нагадаємо, раніше у Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Роботи планують завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки.

    Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Києві було пошкоджено 390 будівель (з них 222 – багатоквартирні будинки), вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро.

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    Теги: Київ війна Україна КМДА #stoprussia
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    100 днів війни: скільки цивільних загинули у Києві від рук росіян