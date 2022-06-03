У Києві заборонено навігацію човнів і катерів на період воєнного стану

Київ посилює контроль за дотриманням комендантської години

Комендатура Києва посилить контроль за дотриманням комендантської години. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, зокрема, це стосується роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування під час комендантської години.

Також у столиці з 2 червня заборонено навігацію для маломірних суден на водних об’єктах у межах Києва на період воєнного стану.

Маломірні судна – це самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки – 150 і більше кілограмів та надувні судна – 225 і більше кілограмів), що належать громадянам.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці теж будуть ретельніше слідкувати за дотриманням мешканцями комендантської години і перевірятимуть всіх, хто перебуває на вулиці в цей час без спецперепусток.

Як відомо, наразі загроза повторної атаки росіян на Київ усе ще зберігається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль.