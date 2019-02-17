Стан здоров'я екс-розвідника РФ Скрипаля погіршився, - ЗМІ



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Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів

Стан здоров'я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли у березні 2018 року у британському місті Солсбері, погіршився.

Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерело в розвідці Британії.

За даними джерел газети, Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів. Медики побоюються, що росіянин навряд зможе позбутися від наслідків отруєння.

Джерело видання у поліції розповіло, що потерпілий «деякий час» продовжить отримувати медичну допомогу.

Співрозмовник газети повідомив, що наразі невідомо, як почуватиметься Скрипаль, оскільки вплив застосованої проти нього речовини мало вивчений.

«Сама речовина, ймовірно, виведеться [з організму], але наслідки його впливу можуть зберігатися довго», — зазначив доцент університету Ноттінгема Уейн Картер.

Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.