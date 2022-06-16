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  4. На Київщині поліція виявила тіло ще одного закатованого цивільного (відео)
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    Новини

    На Київщині поліція виявила тіло ще одного закатованого цивільного (відео)

    На Київщині поліція виявила тіло ще одного закатованого цивільного (відео)
    фото: скріншот відео

    Жертві зв’язали руки і закатували

    В лісі поряд із селом Березівка Бучанського району Київської області виявили тіло ще одного вбитого російськими військовими мирного жителя. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Телеграмі.

    «На позиціях росіян виявили ще одне тіло вбитого загарбниками мирного жителя. Захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Березівка Бучанського району», - йдеться у повідомленні.

    Він зазначив, що жертві зв’язали руки і закатували. Наразі поліція працює над встановленням особи загиблого.

    Начальник поліції Київщини оприлюднив прикмети вбитого: зріст чоловіка близько 180 см, одягнений в темні джинси, кросівки Sayota 43 розміру та кофту темного кольору. З особливих прикмет - татуювання у вигляді орла на грудях.

    Поліція закликає громадян, які мають інформацію стосовно даної особи звернутись на лінію «102».

    Як повідомлялося, у Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб. Нагадаємо, під Макаровим виявлено поховання розстріляних окупантами українців. Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна поліція окупація #stoprussia
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    На Київщині поліція виявила тіло ще одного закатованого цивільного (відео)