Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії

Коронавірусний фонд витрачають на дороги, а 80% киян платять за тести з власної кишені

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К сожалению МОЗ перестал публиковать данные по тестированию каждой лаборатории. По-этому я выкладывают эти графики по всем областям последний раз. Дальше они утратят свою актуальность.

Данные по тестированию по состоянию на утро пятницы 11 сентбря.

Самая плохая ситуация в Харьковском ОЛЦ. Позитивность тестов два дня по 51%. Объем непротестированных материалов (2792) это четырехдневная мощность лаборатории.

Киев. Позитивность вернулась к 30%. Необработанных материалов на 2,5 дня работы (2120)

Одесский ОЛЦ. Позитивность 26%. Необработанных материалов на 2 дня работы (1559)

Львовская область. Позитивность к 13% снизилась, но очень много необработанных материалов, на 3 дня работы.(2654)

Далее просто публикую данные в алфавитном порядке.

А теперь после того как закрыли данные, Степанов с*ка, сможет открыто с*ать в глаза и рассказывать как МЫ нарастили мощности тестирования, а в реале частники уже заняли долю в 35% за которую люди платят со своего кармана и Стапанов вообще к этому не имеет никакого отношения. ЗАТО все лаборатории которые подчиняются МОЗу в крупных городах находятся в глубочайшей с*аке, Одесса тому недавний пример, но теперь из отчетности мы нихрена не поймем, а Степанов будет продолжать с*ать в очи, сво*** така.

Объясню почему еще это важно вот еще на таком примере. Например Киев. За сутки проведено 5 тыс тестов, необработанные 3 тыс. Ну типо хорошо. Пока не увидишь детальный разрез. А там окажется что из 5 тыс тестов, 4 тыс сделали коммерческие лаборатории за которые люди со своего кармана заплатили, а все это чиновничье м*дачье будет на брифингах рассказывать как благодаря им в Киеве выросло тестирование. Так вот сволочи, все что вы сделали для этого, это выдали бумажку с сертификатом. ВСЕ !! Больше вы ничего не сделали для повышения уровня тестирования. А сделали частники, а граждане со своего личного кармана за это заплатили. И это при том что вы твари Ковидный фонд закатываете в асфальт, мусорам идут сотни миллионов выплат, в то время как 80% киевлян за тесты платят из своего кармана. С*ки!

А еще по этим детализированным данным видно, почему у нас в стране такая низкая выздоравливаемость. Очередь в отдельных регионах на тесты на выздоровление по неделе и более, и тестов иногда для подтверждения приходится делать несколько. Но теперь эти данные все закрыты.

А уж какое поле теперь откроется для манипуляций, ммм, просто красота. Можно не вкладываться в лаборатории МОЗа, тупо не наращивать тестирование. Люди сами побегут к частникам, или будут числится как ОРВИ, профит двухкратный.

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