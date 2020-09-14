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    Думки вголос

    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії

    • Євген Істребін

      Екоактивіст

    • Розсилка
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії

    Коронавірусний фонд витрачають на дороги, а 80% киян платять за тести з власної кишені

    Мовою оригіналу

    К сожалению МОЗ перестал публиковать данные по тестированию каждой лаборатории. По-этому я выкладывают эти графики по всем областям последний раз. Дальше они утратят свою актуальность.

    Данные по тестированию по состоянию на утро пятницы 11 сентбря.

    Самая плохая ситуация в Харьковском ОЛЦ.  Позитивность тестов два дня по 51%. Объем непротестированных материалов (2792) это четырехдневная мощность лаборатории.

    Киев. Позитивность вернулась к 30%. Необработанных материалов на 2,5 дня работы (2120)

    Одесский ОЛЦ. Позитивность 26%. Необработанных материалов на 2 дня работы (1559)

    Львовская область. Позитивность к 13% снизилась, но очень много необработанных материалов, на 3 дня работы.(2654)

    Далее просто публикую данные в алфавитном порядке.

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    на весь екран згорнути
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії
    Чому МОЗ припинив публікувати дані щодо тестування на коронавірус у кожній лабораторії

    А теперь после того как закрыли данные, Степанов с*ка, сможет открыто с*ать в глаза и рассказывать как МЫ нарастили мощности тестирования, а в реале частники уже заняли долю в 35% за которую люди платят со своего кармана и Стапанов вообще к этому не имеет никакого отношения. ЗАТО все лаборатории которые подчиняются МОЗу в крупных городах находятся в глубочайшей с*аке, Одесса тому недавний пример, но теперь из отчетности мы нихрена не поймем, а Степанов будет продолжать с*ать в очи, сво*** така.

    Объясню почему еще это важно вот еще на таком примере. Например Киев. За сутки проведено 5 тыс тестов, необработанные 3 тыс. Ну типо хорошо. Пока не увидишь детальный разрез. А там окажется что из 5 тыс тестов, 4 тыс сделали коммерческие лаборатории за которые люди со своего кармана заплатили, а все это чиновничье м*дачье будет на брифингах рассказывать как благодаря им в Киеве выросло тестирование. Так вот сволочи, все что вы сделали для этого, это выдали бумажку с сертификатом. ВСЕ !! Больше вы ничего не сделали для повышения уровня тестирования. А сделали частники, а граждане со своего личного кармана за это заплатили. И это при том что вы твари Ковидный фонд закатываете в асфальт, мусорам идут сотни миллионов выплат, в то время как 80% киевлян за тесты платят из своего кармана. С*ки!

    А еще по этим детализированным данным видно, почему у нас в стране такая низкая выздоравливаемость. Очередь в отдельных регионах на тесты на выздоровление по неделе и более, и тестов иногда для подтверждения приходится делать несколько. Но теперь эти данные все закрыты.

    А уж какое поле теперь откроется для манипуляций, ммм, просто красота. Можно не вкладываться в лаборатории МОЗа, тупо не наращивать тестирование. Люди сами побегут к частникам, или будут числится как ОРВИ, профит двухкратный.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Максим Степанов коронавірус
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