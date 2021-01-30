Степанов стурбований небажанням українців вакцинуватися від коронавірусу

Зробити щеплення від коронавірусу хотіли б лише трохи більше третини населення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що найбільша проблема, яка на сьогоднішній день існує, це низька кількість осіб, які готові до безкоштовної вакцинації від коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

Степанов зазначив, що тільки 39% загального населення України заявили про готовність вакцинуватися.

«38% – медичних працівників, які працюють у лікарнях, які надають допомогу хворим на Covid–19; екстрена медична допомога, включаючи водіїв, мобільні бригади, які вакцинуються і входять у перший етап», – зазначив Степанов.

Міністр пояснив, що такі низькі цифри пов'язані з тим, що питання вакцинації коментують люди без відповідної освіти.

«Тому що у нас всі вважають, що питання вакцинації обов'язково треба прокоментувати. Якою вакциною вакцинуватися, хороша вона чи ні. Вибачте, будь ласка. Я лікар за освітою і не дозволяю собі коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти», – сказав Степанов.

Він також запевнив українців, що вакцинувати в Україні будуть безпечною вакциною, яку допустять на ринок України.

Як повідомлялося, 29 січня МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації.

27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.

Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.