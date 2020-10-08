Лікар Комаровський розповів, як легко та недорого зробити антисептик вдома (відео)



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За словами Комаровського, єдиний інгредієнт, що важко буде знайти в аптеках для виготовлення антисептику – це спирт.

Виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати

Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати. Про це

За словами Комаровського, єдиний інгредієнт, що важко буде знайти в аптеках для виготовлення антисептику – це спирт.

«Решту ж речовин легко придбати в будь-якій аптеці — перекис водню і гліцерин. Також буде потрібна вода», – стверджує телеведучий.

Комаровський наголосив, що по-перше, у попередньо вимиту і висушену ємність необхідно помістити 240 мл спирту, з точністю до 5 мл.

Для цього можна використовувати склянку, ємність якої 200 мл, а решту рідини можна додати за допомогою великого шприца.

«Важливо, щоб спирт був максимальної концентрації і в кінцевому розчині його частка становила не менше 65%», – наголосив лікар.

Після спирту в ємність необхідно додати 15 мл перекису водню концентрацією 3%. Слідом в отриманий розчин додається 5 мл гліцерину. Завершує приготування санітайзера додавання 60 мілілітрів води. Після цього суміш треба перемішати.

Комаровський підкреслив, що деякі експерти рекомендують дати отриманому розчину постояти дві доби, особисто він вважає, що в цьому нема потреби й виготовлений антисептик відразу ж готовий до застосування. Необхідно тільки розлити у флакони або в пляшечки з розбризкувачем.

Такий саморобний санітайзер можна використовувати, як для дезінфекції рук, так і поверхонь в будинку.

В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.