Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
У лютому 2022 року кадировці готувалися зайти у Київ
фото з відкритих джерел

Єрмак переконував президента, що нарощування військ Росією є елементом гібридного тиску

Українські прикордонники у другий тиждень лютого перехопили важливе повідомлення від командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, до Рамзана Кадирова. У ньому командир доповів, що його підрозділ вже на місці та незабаром буде в Києві. Як інформує «Главком», про це пише The Guardian.

Утім, цей сигнал не переконав президента України Володимира Зеленського у неминучості повномасштабного вторгнення. За даними джерел видання, український лідер орієнтувався на оцінки свого найближчого радника Андрія Єрмака.

За словами інформованих співрозмовників, більшість вищого командування, включно із тодішнім головкомом Збройних сил України Валерієм Залужним, лише готували сценарії можливого нападу, проте без санкції зверху будь-які масштабні переміщення військ залишалися на папері.

Єрмак переконував президента, що нарощування військ Росією є елементом гібридного тиску і не переросте у масштабне вторгнення. Ця позиція фактично зупинила превентивне реагування української сторони, хоча розвідка надавала конкретні сигнали загрози.

«Єрмак був одним із небагатьох українських чиновників, які регулярно контактували з російськими колегами. Він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком у рамках тривалих переговорів щодо Донбасу, що зайшли у глухий кут. Якщо Козак і допоміг запевнити Єрмака, що паніка щодо вторгнення США була абсурдною, то, найімовірніше, він сам так вважав», – пише видання.

За даними джерел, навіть у Кремлі більшість високопосадовців не знала деталей планів Путіна, у невіданні були й міністр закордонних справ Сергій Лавров та речник Кремля Дмитро Пєсков.

У тому ж матеріалі зазначається, що в листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс проїхав півсвіту, щоб поговорити з Володимиром Путіним, але в результаті йому довелося задовольнитися телефонною розмовою. Американські спецслужби протягом попередніх тижнів отримували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну.

Видання поділилося, що тодішній президент США Джо Байден відправив Бернса, щоб той попередив очільника Кремля про катастрофічні економічні та політичні наслідки такого кроку.

Також зазначається, що Зеленський в день російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року дзвонив колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну та переконати припинити війну.

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США та британська розвідувальна служба MI6 у 2021 році отримали дані про підготовку Російської Федерації до повномасштабного вторгнення в Україну. Спецслужби передали ці відомості союзникам та українській владі, однак їх попередження були відкинуті.

До слова, російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому.

 

Читайте також:

Теги: прикордонники розвідка міністр санкції путін наступ Дмитро Пєсков 24 лютого Рамзан Кадиров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
155-мм снаряди є «основою всіх армій у воєнний час», тому наявність достатніх запасів є критично важливою
Боєприпаси для України під питанням: ключовий завод в Уельсі не відкрився
15 лютого, 19:58
Естонії визначила найближчі ризики для безпеки Альянсу
Розвідка Естонії оцінила ризик нападу Росії на країни НАТО
10 лютого, 12:38
У перемир'ї зацікавлена сама Росія?
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
9 лютого, 20:12
Посол Німеччини в Україні Гайко Томс
«Ми дозволили Путіну вести цю війну» – посол Німеччини Гайко Томс
9 лютого, 10:01
Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії
Міністр фінансів США пояснив, за якої умови можливе посилення санкцій проти РФ
6 лютого, 09:12
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56
Пєсков: Москва не побачила підстав для розмови з Макроном
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
4 лютого, 15:11
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54

Події в Україні

Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт
На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт
Тривога у Києві та низці областей тривала 15 хвилин
Тривога у Києві та низці областей тривала 15 хвилин

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua