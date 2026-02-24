Зеленський заявив про нові санкції: що відомо

Зеленський: немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів

Президент оголосив про санкції проти 29 російських субʼєктів і 15 організацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №161/2026, яким увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 29 фізичних осіб та 15 російських організацій. Нові обмеження спрямовані на тих, хто допомагає Кремлю перекручувати історію, викрадати українські архіви та легітимізувати окупацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

До нового санкційного списку потрапили суб'єкти, що забезпечують інформаційну підтримку агресії. Це представники окупаційних адміністрацій та російські організації, які поширюють дезінформацію про війну та займаються системним перекручуванням історичної правди.

«Сьогодні є нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій. Вони підтримують російську агресію та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду й перекручують історію та реальні факти, крадуть наші документи з архівів і культурні цінності з музеїв та заповідників тимчасово окупованого півострова Крим», – зазначив Зеленський.

Згідно з Указом, Міністерство закордонних справ України має невідкладно поінформувати компетентні органи Євросоюзу та Сполучених Штатів про запроваджені заходи.

Як відомо, у четверті роковини повномасштабного вторгнення уряд Австралії оголосив про запровадження наймасштабнішого пакету санкцій з лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 180 фізичних, юридичних осіб та суден, що підживлюють воєнну машину Кремля. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр оборони Річард Марлес підтвердили непохитну відданість Австралії справедливому миру в Україні. Нові обмеження спрямовані проти стратегічних галузей Росії, які забезпечують її здатність продовжувати агресію.

Нагадаємо, Велика Британія запроваджує проти Російської Федерації найбільший пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення. Під нові обмеження потрапило близько 300 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

Новий санкційний пакет також стосується 49 осіб і організацій, причетних до постачання компонентів для російських дронів, дев'ять банків, що обслуговують міжнародні платежі Росії, три компанії у сфері ядерної енергетики та шість об'єктів у сфері зрідженого природного газу, зокрема термінали «Портова» і «Висоцьк».