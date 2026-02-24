Головна Світ Політика
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир
Захарова стверджує, що вторгнення було «своєчасним і обґрунтованим»
24 лютого 2026 року виповнюється чотири роки від початку повномасштабної агресивної війни, яку розв'язала і веде Російська Федерація проти України

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що всі поставлені цілі так званої «СВО» будуть досягнуті. З цією та з іншими різкими заявами Захарова виступила на брифінгу 23 лютого, пише «Главком».

Як каже Захарова, «стійкий мир в Україні можливий лише за умови усунення першопричин конфлікту», і саме це вона назвала метою російської дипломатії. Представниця МЗС також заявила, що для врегулювання війни мають бути враховані інтереси Росії.

Крім того, Захарова стверджує, що вторгнення було «своєчасним і обґрунтованим», а дії Росії, за її словами, нібито здійснюються на підставі положень Статуту ООН про право на самооборону.

Зауважимо, 24 лютого 2026 року виповнюється чотири роки від початку повномасштабної агресивної війни, яку розв'язала і веде Російська Федерація проти України.

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що стало найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. У цей день Росія розпочала масовану атаку по всій території України, завдаючи ракетних ударів, проводячи авіанальоти та наступаючи з кількох напрямків: з півночі (через Білорусь), зі сходу (з окупованих територій Донбасу та Росії) і з півдня (з Криму).

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.

росія путін 24 лютого

