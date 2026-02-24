У Софійському соборі пролунала об’єднана молитва за Україну (фото)

Президент України з першою леді та європейськими лідерами під час об’єднаної молитви за Україну у Софійському соборі

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, до об’єднаної молитви за Україну в Софійському соборі разом із президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською долучилася велика делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Олени Зеленської.

Учасники заходу молилися за захист українських воїнів, звільнення полонених та підтримку тих, хто через війну втратив свій дім.

фото зі сторінки Олени Зеленської у Facebook

«У стінах Софії Київської сьогодні прозвучала обʼєднана молитва за Україну. За благословення і допомогу українським воїнам, звільнення полонених, за кожного й кожну, хто був змушений залишити свій дім, за всіх українців і українок та за єдність і гідний мир для українського народу», – зазначила перша леді.

фото зі сторінки Олени Зеленської у Facebook

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Також в Україну з візитом прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Раніше до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, який здійснив перший візит до столиці України.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.