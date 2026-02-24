Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «Росія не досягла своїх цілей – ані політичних, ані військових, ані цивілізаційних»

Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні – ані військових, ані політичних, ані цивілізаційних. Натомість світ побачив безпрецедентний героїзм українського народу та консолідацію демократичних країн. Про це в інтерв'ю «Главкому» з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення заявив Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич наголосив, що попри економічну та військову перевагу Російської Федерації, за чотири роки великої війни Путіну не вдалося зламати Україну.

«Ця війна триває довше, ніж будь-яка інша, що є доказом героїзму українського народу. Адже Російська Федерація сильніша і економічно, і у військовому плані. Але Україна зберігає свою незалежність, і цілком очевидно, що Росія не досягла своїх цілей – ані політичних, ані військових, ані цивілізаційних», – підкреслив дипломат.

За словами польського представника, Україна вистояла завдяки двом ключовим факторам: власному героїзму та єдності цивілізованого світу. Навіть попри внутрішні суперечності, демократичні країни продовжують забезпечувати Україну озброєнням та фінансуванням. Лукасевич висловив гордість за те, що Польща залишається партнером України в цій боротьбі.

«Україна виявилася здатною протистояти цій жорстокій, варварській агресії Росії ще й тому, що увесь цивілізований демократичний світ об’єднався довкола вас – навіть попри ті суперечності, які в цьому світі є. Адже Україні надають і озброєння, і фінансування, щоб посилити її оборону. Пишаюся тим, що я упродовж останніх півтора року можу бути частиною польської підтримки України», – розповів дипломат.

Маючи досвід роботи у гарячих точках – Афганістані, Пакистані та Іраку, Пьотр Лукасевич зазначив, що робота в Києві є для нього особливою честю. Попри постійні ракетні атаки та загрозу блекаутів, польське посольство продовжує працювати у столиці.

«Хочу сказати, що для мене і моїх колег з амбасади є честю розділяти зараз долю киян і підтримувати їх під час російських атак. Всі наші працівники роблять усе можливе, щоб зменшити страждання містян, тому ми й долучилися до акції підтримки українців та постачання до вашої столиці генераторів», – заявив він.

Як відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не переконаний у доцільності прискореного вступу України до Європейського Союзу. Польський дипломат прокоментував ідею після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 23 лютого. «Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна», – сказав він.

Сікорський нагадав, що Україна ще не повністю впровадила угоду про асоціацію з ЄС.