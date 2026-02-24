Головна Країна Політика
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
Пьотр Лукасевич: Україна виявилася здатною протистояти жорстокій, варварській агресії Росії
фото: Посольство Республіки Польща у Києві

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «Росія не досягла своїх цілей – ані політичних, ані військових, ані цивілізаційних»

Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні – ані військових, ані політичних, ані цивілізаційних. Натомість світ побачив безпрецедентний героїзм українського народу та консолідацію демократичних країн. Про це в інтерв'ю «Главкому» з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення заявив Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич наголосив, що попри економічну та військову перевагу Російської Федерації, за чотири роки великої війни Путіну не вдалося зламати Україну.

«Ця війна триває довше, ніж будь-яка інша, що є доказом героїзму українського народу. Адже Російська Федерація сильніша і економічно, і у військовому плані. Але Україна зберігає свою незалежність, і цілком очевидно, що Росія не досягла своїх цілей – ані політичних, ані військових, ані цивілізаційних», – підкреслив дипломат.

За словами польського представника, Україна вистояла завдяки двом ключовим факторам: власному героїзму та єдності цивілізованого світу. Навіть попри внутрішні суперечності, демократичні країни продовжують забезпечувати Україну озброєнням та фінансуванням. Лукасевич висловив гордість за те, що Польща залишається партнером України в цій боротьбі.

«Україна виявилася здатною протистояти цій жорстокій, варварській агресії Росії ще й тому, що увесь цивілізований демократичний світ об’єднався довкола вас – навіть попри ті суперечності, які в цьому світі є. Адже Україні надають і озброєння, і фінансування, щоб посилити її оборону. Пишаюся тим, що я упродовж останніх півтора року можу бути частиною польської підтримки України», – розповів дипломат.

Маючи досвід роботи у гарячих точках – Афганістані, Пакистані та Іраку, Пьотр Лукасевич зазначив, що робота в Києві є для нього особливою честю. Попри постійні ракетні атаки та загрозу блекаутів, польське посольство продовжує працювати у столиці.

«Хочу сказати, що для мене і моїх колег з амбасади є честю розділяти зараз долю киян і підтримувати їх під час російських атак. Всі наші працівники роблять усе можливе, щоб зменшити страждання містян, тому ми й долучилися до акції підтримки українців та постачання до вашої столиці генераторів», – заявив він.

Як відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не переконаний у доцільності прискореного вступу України до Європейського Союзу. Польський дипломат прокоментував ідею після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 23 лютого. «Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна», – сказав він.

Сікорський нагадав, що Україна ще не повністю впровадила угоду про асоціацію з ЄС. 

