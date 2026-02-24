«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)

Expolight Arts перетворив вагон на арт-роботу «Пульсуючий Біль»

«Укрзалізниця» до роковин великої війни показала міжнародним делегаціям розбитий пасажирський вагон – як нагадування про злочини ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Expolight Arts перетворив вагон на арт-роботу «Пульсуючий Біль». Автор роботи – Микола Каблука.

Зазначається, що це реальний вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року. Того дня шість пасажирів загинули, ще двоє були поранені. Близько 300 людей вдалося врятувати.

«Цей вагон був знищений ударом ворожого дрону. Усередині перебували мирні люди. Єдине, що залишилося після – обвуглений метал, тиша і біль, який неможливо ані виправдати, ані забути. Сьогодні він говорить світлом: холодний ззовні – як ніч після вибуху, теплий всередині – як серце, що ще б’ється у пам’яті. Це пульс болю. Пульс життя, яке обірвали. Пульс пам’яті, що не згасає. Світло проявляє рани металу – так само, як памʼять проявляє правду», – йдеться у повідомленні.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль разом із міжнародними партнерами відвідав одну з ТЕЦ у Києві.