Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року
фото: «Укрзалізниця»

Expolight Arts перетворив вагон на арт-роботу «Пульсуючий Біль»

«Укрзалізниця» до роковин великої війни показала міжнародним делегаціям розбитий пасажирський вагон – як нагадування про злочини ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Expolight Arts перетворив вагон на арт-роботу «Пульсуючий Біль». Автор роботи – Микола Каблука.

«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 1
фото: «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 2
фото: «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 3
фото: «Укрзалізниця»

Зазначається, що це реальний вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року. Того дня шість пасажирів загинули, ще двоє були поранені. Близько 300 людей вдалося врятувати.

«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 4
фото: «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 5
фото: «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото) фото 6
фото: «Укрзалізниця»

«Цей вагон був знищений ударом ворожого дрону. Усередині перебували мирні люди. Єдине, що залишилося після – обвуглений метал, тиша і біль, який неможливо ані виправдати, ані забути. Сьогодні він говорить світлом: холодний ззовні – як ніч після вибуху, теплий всередині – як серце, що ще б’ється у пам’яті. Це пульс болю. Пульс життя, яке обірвали. Пульс пам’яті, що не згасає. Світло проявляє рани металу – так само, як памʼять проявляє правду», – йдеться у повідомленні.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль разом із міжнародними партнерами відвідав одну з ТЕЦ у Києві.

«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
