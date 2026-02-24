Залужний у роковини повномасштабного вторгнення РФ назвав ключового героя війни

Колишній головком ЗСУ про велику війну: «Нам ще буде важко, проте точно вже не буде соромно»

Український народ, а зокрема Збройні сили, є ключовим героєм російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Колишній головнокомандувач ЗСУ пригадав перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну. «О четвертій годині ранку 24 лютого 2022 року свіже морозне повітря нашої мирної країни, що спала, розрізав страшний гуркіт ракет і бомб ворога. Цей ворог прийшов нас вбивати. Ще до цього, майже 10 днів, тисячі їхніх снарядів в умовах заборони на ведення вогню і швидкого миру перекопували наші позиції разом із захисниками на території Донецької і Луганської областей. Україна з її жінками та дітьми під розриви ракет і бомб та гуркіт танків прокидалася. Так починалася наша війна», – каже він.

Дипломат наголосив, що попри зневіру, обман і політичні маніпуляції, що вміло проводяться рукою ворога, українці продовжують боротьбу вже не тільки за своє майбутнє, а й за свою історію.

«На нашу біду, попри шалений спротив усе тих же ворогів, долаючи ворога у битвах, ми отримали нову війну, що стала наслідком страху старого світу проти нової чуми. Ця війна, не вгамувавши своїх апетитів, відкриває все нові й нові фронти – від енергетики та власної історії до фронту за спокій на вулицях. Ворог, як і все та ж п’ята колона, не має ні честі, ні совісті і, на жаль, страху», – каже він.

Залужний підкреслив, що справжня історія цієї війни ще буде написана. Він зазначив, що українців не зламати і не обдурити, а головна його зброя – єдність.

«Вона того варта, бо буде наповнена історіями мужніх і мудрих людей, які врятували не лише життя багатьох, а й цілу державу, що не давала спокою як споконвічним ворогам, так і байдужим, зрадникам та корупціонерам, які роками використовували її як місце наживи, живучи в режимі «какая разница» і чекаючи «русского мира», – підсумував посол.

