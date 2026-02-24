Головна Світ Політика
Будівля Єврокомісії засяяла синьо-жовтими кольорами до четвертої річниці великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Будівля Єврокомісії засяяла синьо-жовтими кольорами до четвертої річниці великої війни
Біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі було піднято український прапор
фото: Єврокомісія

Єврокомісія наголосила, що кольори прапора України нагадують про мужність і стійкість українського народу

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ будівля Єврокомісії в Брюсселі засяяла кольорами державного прапора України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що кольори України на штаб-квартирі нагадують про мужність і стійкість українського народу після чотирьох років війни.

«Це не тільки символ солідарності, а й данина пам'яті тим, хто втратив життя, та заклик подвоїти наші зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру. Спільні цінності, сила та відданість Європи ніколи не похитнуться», – йдеться в заяві.

Раніше біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі було піднято прапор України на знак солідарності з українцями у зв’язку з четвертою річницею повномасштабного вторгнення Росії. 

Нагадаємо, Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. 24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.

25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужбе, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Буде виконано державний гімн України та гімн Європи.

До слова, Київ 24 лютого прийматиме купу поважних гостей – кілька глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

Теги: Єврокомісія прапор України

