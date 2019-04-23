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    Столтенберг зателефонував Зеленському і запросив до штаб-квартири НАТО

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    Столтенберг зателефонував Зеленському і запросив до штаб-квартири НАТО

    НАТО буде й надалі здійснювати сильну практичну і політичну підтримку України, зазначив Столтенберг

    Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг зателефонував обраному президенту України Володимиру Зеленському і запросив його до штаб-квартири НАТО.

    Про це Столтенберг повідомив у Twitter.

    «Я привітав його з перемогою і запросив в найближчий час відвідати штаб-квартиру НАТО. НАТО буде й надалі здійснювати сильну практичну і політичну підтримку України», — написав він.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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