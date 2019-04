Столтенберг зателефонував Зеленському і запросив до штаб-квартири НАТО

НАТО буде й надалі здійснювати сильну практичну і політичну підтримку України, зазначив Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг зателефонував обраному президенту України Володимиру Зеленському і запросив його до штаб-квартири НАТО.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter.

«Я привітав його з перемогою і запросив в найближчий час відвідати штаб-квартиру НАТО. НАТО буде й надалі здійснювати сильну практичну і політичну підтримку України», — написав він.

Just spoke with Ukraine’s President-elect Volodymyr Zelensky. I congratulated him on his victory & invited him to visit #NATO HQ in the near future. NATO will continue to provide strong political and practical support to Ukraine.