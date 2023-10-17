Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя

Під час стрілянини у Брюсселі загинуло двоє людей, через що призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму. У Польщі підрахували 95% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. У російських пабліках почала активно поширюватися інформація про смерть Сергія Сивохо. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 17 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Стрілянина у Брюсселі

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини пізно ввечері у понеділок в центрі Брюсселя.

За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. На місце події прибули рятувальні служби.

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На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає в руках зброю, сідає на скутер та їде з місця події. Він, за попередньою інформацією, відкрив вогонь на одну людину у вестибюлі, а потім на двох осіб в таксі.

Загиблі були громадянами Швеції, які приїхали вболівати за свою країну в футбольному матчі.

Служби безпеки мають відео, на якому чоловік знімає себе та стверджує, що він належить до терористичної групи «Ісламська держава». Він стверджує, що вбив трьох шведів в ім'я ісламу.

Зупинено матч Бельгія-Швеція через стрілянину в Брюсселі

У Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму за рахунку 1:1 з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері.

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Коментатор матчу сказав, що вхід і вихід зі стадіону зачинено. Згодом УЄФА повідомила, що після консультації з командами було вирішено не продовжувати матч Бельгія-Швеція.

Вибори у Польщі

У Польщі вже підрахували 95% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади «Право і справедливість», а за нею йде опозиційна політсила «Громадянська коаліція».

«Право і справедливість» (ПіС), яка перебуває при владі вісім років поспіль, наразі має 36,13% голосів. На другій позиції – «Громадянська коаліція», ядром якої є партія Громадянська платформа Дональда Туска (ключова опозиційна політсила в Польщі). Коаліція зменшує відрив від першого місця та набирає 30,03%.

На третьому місці – виборчий блок «Третій шлях» із 14,44% голосів. Четверту позицію займає коаліція лівих соціал-демократичних партій «Лівиця» (8,43%). На п’ятому місці – права євроскептична партія «Конфедерація» (7,18%).

Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо

У російських пабліках почала активно поширюватися інформація про смерть українського шоумена, актора й ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо, який у 2020 році відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності та заявою про те, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт.

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Зазначається, що про смерть Сивохо повідомила поетеса, викладачка Донецького національного університету й прибічниця «ДНР» Анна Ревякіна.

Підтвердженої інформації про його смерть наразі немає.

Байден у середу відвідає Ізраїль

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, відвідає Ізраїль. Під час свого візиту він прагне показати, що США підтримують Ізраїль.

Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення. Крім того необхідно забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних у секторі Гази, але щоб це не принесло користі ХАМАС.