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Зупинено матч Бельгія-Швеція через стрілянину в Брюсселі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зупинено матч Бельгія-Швеція через стрілянину в Брюсселі
фото: Het Laatste

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У Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері. 

За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі.

На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає в руках зброю, сідає на скутер та їде з місця події. Він, за попередньою інформацією, відкрив вогонь на одну людину у вестибюлі, а потім на двох осіб в таксі.

Всі загиблі були громадянами Швеції, які приїхали вболівати за свою країну в футбольному матчі. 

Правоохоронці продовжують пошуки підозрюваних у стрілянині. Служби безпеки мають відео, на якому підозрюваний стверджує, що він належить до терористичної групи «Ісламська держава». 

Теги: Швеція Бельгія стрілянина

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