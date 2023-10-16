Зупинено матч Бельгія-Швеція через стрілянину в Брюсселі

Збірна Швеції з футболу грає з Бельгією у відбірковому матчі Євро-2024

У Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері.

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За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі.

Ce n’est pas une blague, s’il vous plaît faites attention à vous pic.twitter.com/9tP4Us1iUG Будь ласка, читайте текст після реклами October 16, 2023

На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає в руках зброю, сідає на скутер та їде з місця події. Він, за попередньою інформацією, відкрив вогонь на одну людину у вестибюлі, а потім на двох осіб в таксі.

Всі загиблі були громадянами Швеції, які приїхали вболівати за свою країну в футбольному матчі.

Правоохоронці продовжують пошуки підозрюваних у стрілянині. Служби безпеки мають відео, на якому підозрюваний стверджує, що він належить до терористичної групи «Ісламська держава».