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Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
Росіяни не можуть визначитися, де саме помер Сивохо
фото: Facebook Сергія Сивохо

Зазначається, що про смерть шоумена повідомила прибічниця «ДНР» Анна Ревякіна

У російських пабліках почала активно поширюватися інформація про смерть українського шоумена, актора й ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо, який у 2020 році відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності та заявою про те, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт.

Зазначається, що про смерть Сивохо повідомила поетеса, викладачка Донецького національного університету й прибічниця «ДНР» Анна Ревякіна.

Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо фото 1

Російські ЗМІ активно поширюють інформацію про смерть зірки КВК на 55-му році життя. 

Не можуть росіяни визначитися із місцем смерті теледіяча. Одні запевняють, що Сергій Сивохо помер у Донецьку, а інші пишуть, що в Києві. 

Росіяни повідомляють про смерть Сергія Сивохо в Донецьку
Росіяни повідомляють про смерть Сергія Сивохо в Донецьку
Повідомлення про смерть Сивохо в Києві
Повідомлення про смерть Сивохо в Києві

Підтвердженої інформації про його смерть наразі немає.

Нагадаємо, у 2020 році Сергій Сивохо відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності. Він також заявив, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому Росія не бере безпосередньої участі, а лише підтримує одного із учасників цього конфлікту.

Після цього Національний корпус направив до Служби безпеки України заяву щодо державної зради з боку колишнього шоумена й радника секретаря РНБО Сергія Сивоха.  У Нацкорпусі поінформували, що приводом для звернення стала спроба презентації Сивохом у Києві так званої «платформи примирення» з прокремлівськими сепаратистами Донбасу. 

Теги: росія смерть Сергій Сивохо росіяни конфлікт

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