Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей
Чоловік записав відео, де стверджує, що вбив шведів в ім'я ісламу
фото: RTBF

Чоловік, причетний до «Ісламської держави», застрелив двох людей

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини пізно ввечері у понеділок в центрі Брюсселі. Про це повідомляє RTBF. 

За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. 

На місце події прибули рятувальні служби. Жодного підозрюваного не було затримано.

На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає в руках зброю, сідає на скутер та їде з місця події. Він, за попередньою інформацією, відкрив вогонь на одну людину у вестибюлі, а потім на двох осіб в таксі.

Правоохоронці шукають підозрюваних у стрілянині. Невідомо, йдеться про одну людину чи кількох.

Служби безпеки мають відео, на якому чоловік знімає себе та стверджує, що він належить до терористичної групи «Ісламська держава». Він стверджує, що вбив трьох шведів в ім'я ісламу. Справжність відео перевіряють. 

Нагадаємо, в неділю, 8 жовтня, у єгипетському портовому місті Александрія офіцер місцевої поліції з особистої зброї розстріляв автобус, у якому перебували туристи з Ізраїлю. Підозрюваного в нападі затримано.

Теги: держава Ісламська держава чоловік стрілянина відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізацію в Україні продовжили вже всьоме
Ділки у соцмережах відкрито продають «білі квитки»
Вчора, 18:15
Ллойд Остін: «З точки зору нашої здатності продовжувати підтримувати як зусилля в Україні, так і в Ізраїлі, абсолютно, ми можемо робити це одночасно, і ми будемо це робити разом»
Засідання «Рамштайн-16»: Остін розповів, яку допомогу союзники нададуть Україні
11 жовтня, 20:07
Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)
Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)
10 жовтня, 15:17
Зняте відео транслювалося на російському державному телеканалі РЕН ТВ
Одесит, який знімав відео для росіян, проведе сім років за ґратами
7 жовтня, 03:40
У сімейного чоловіка-військового вірогідність отримати посттравматичний синдром на 40% менша
Військовий психолог дав поради тим, хто під час війни розлучається
28 вересня, 18:50
На виборах президента у 2019 році були створені виборчі дільниці у військових частинах, але в умовах повномасштабної війни це малоймовірно
Демократія не для всіх. Чим загрожують вибори під час війни Війна і право
25 вересня, 11:00
Згоріла внаслідок обстрілу РФ автівка
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби
24 вересня, 18:04
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
19 вересня, 11:47
До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб
Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату
17 вересня, 21:38

Соціум

Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей
Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці
Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер
Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер
Священник РПЦ обурився дизайном нової російської банкноти
Священник РПЦ обурився дизайном нової російської банкноти
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
51K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
47K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
17K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
12K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту