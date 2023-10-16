Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей

Чоловік записав відео, де стверджує, що вбив шведів в ім'я ісламу

Чоловік, причетний до «Ісламської держави», застрелив двох людей

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини пізно ввечері у понеділок в центрі Брюсселі. Про це повідомляє RTBF.

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За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли.

На місце події прибули рятувальні служби. Жодного підозрюваного не було затримано.

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На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка у флуоресцентній помаранчевій куртці та білому шоломі, який тримає в руках зброю, сідає на скутер та їде з місця події. Він, за попередньою інформацією, відкрив вогонь на одну людину у вестибюлі, а потім на двох осіб в таксі.

Ce n’est pas une blague, s’il vous plaît faites attention à vous pic.twitter.com/9tP4Us1iUG — Votre Nom Ici (@momoblf) October 16, 2023

Правоохоронці шукають підозрюваних у стрілянині. Невідомо, йдеться про одну людину чи кількох.

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Служби безпеки мають відео, на якому чоловік знімає себе та стверджує, що він належить до терористичної групи «Ісламська держава». Він стверджує, що вбив трьох шведів в ім'я ісламу. Справжність відео перевіряють.

Нагадаємо, в неділю, 8 жовтня, у єгипетському портовому місті Александрія офіцер місцевої поліції з особистої зброї розстріляв автобус, у якому перебували туристи з Ізраїлю. Підозрюваного в нападі затримано.