Вбивство на Житомирщині: підозрюваний пройде судово-психіатричну експертизу
Анатолія Захаренка, якого підозрюють у вбивстві, перевірять психіатри
Підозрюваний у вбивстві 7 людей біля ставка в селі Новоселиця на Житомирщині 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.
Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, – повідомляє Укрінформ.
«Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза», – зауважив Бунечко.
Голова ОДА назвав маніпуляціями інформацію про зв’язок між документуванням хабаря, на якому затримали начальника райвідділу поліції, та вбивством 7 людей.
Поліцейського викрили під час отримання хабаря на березі ставка вдень 21 травня, а вбивство трапилося вночі 22 травня.
Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.
Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.
Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.
Читайте також:
Масова стрілянина на Житомирщині. Встановлені особи загиблих та убивці
Жертвами розстрілу на Житомирщині стали сім добровольців АТО