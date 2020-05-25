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    Події в Україні

    Вбивство на Житомирщині: підозрюваний пройде судово-психіатричну експертизу

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    Підозрюваного в убивстві 7 осіб на Житомирщині перевірять на психологічну адекватність - Вбивство на Житомирщині: підозрюваний пройде судово-психіатричну експертизу
    Підозрюваного в убивстві 7 осіб на Житомирщині перевірять на психологічну адекватність

    Анатолія Захаренка, якого підозрюють у вбивстві, перевірять психіатри

    Підозрюваний у вбивстві 7 людей біля ставка в селі Новоселиця на Житомирщині 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.

    Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, – повідомляє Укрінформ.

    «Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза», – зауважив Бунечко.

    Голова ОДА назвав маніпуляціями інформацію про зв’язок між документуванням хабаря, на якому затримали начальника райвідділу поліції, та вбивством 7 людей.

    Поліцейського викрили під час отримання хабаря на березі ставка вдень 21 травня, а вбивство трапилося вночі 22 травня.

    Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

    Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

    Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

     

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