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    У Білорусі заблокували рахунки опозиціонерки Тихановської

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    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська - У Білорусі заблокували рахунки опозиціонерки Тихановської
    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

    Раніше КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб

    У Білорусі 5 квітня заблокували рахунки лідерки опозиції Світлани Тихановської.

    Про це повідомила її пресслужба в Telegram.

    Коли Тихановська звернулася в «Беларусбанк», щоб дізнатися, з якої причини заблоковано її рахунок, співробітниця відповіла, що це було зроблено «в межах проведення заходів щодо заморожування коштів фізичних осіб, занесених до переліку причетних до терористичних дій».

    «Єдиним доходом, який надходив на цей рахунок останнім часом, була соціальна пенсія дитині-інваліду до 18 років – 223 білоруські рублі (2353 грн) на місяць», – зазначає пресслужба Тихановської.

    Раніше КДБ Білорусі включив екскандидатку в президенти Світлану Тихановську до переліку організацій та фізичних осіб, «причетних до терористичної діяльності».

    Нагадаємо, що у Білорусі з 9 серпня 2020 року не припиняються акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що знаходиться при владі в країні з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Останнім часом акції протесту носять локальний характер. Ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко КДБ Telegram опозиція Світлана Тихановська
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