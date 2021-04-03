КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб

Крім Тихановської в список включили члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушко, а також ще 15 громадян країни

КДБ Білорусі включив екскандидатку в президенти Світлану Тихановську до переліку організацій та фізичних осіб, «причетних до терористичної діяльності».

Про це повідомляє пресслужба КДБ.

Крім Тихановської в список включили члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушко, а також ще 15 громадян країни.

У КБГ вважають, що зазначені люди нібито «причетні до діяльності Bypol». Стосовно учасників останньої порушено кримінальну справу «за фактом організації 25.03.2021 актів тероризму в містах Борисові і Мінську, скоєних громадянином Малейчуком В.А.».

Раніше Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно опозиційно налаштованиїх працівників правоохоронних органів, які покинули країну. Вони є членами організації Bypol, створеної силовиками, що не підтримали білоруського президента Олександра Лукашенка і звільнилися на знак протесту. У числі фігурантів справи – колишній співробітник прокуратури Олег Талерчик і слідчий Ігор Лобан.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.