Суд поновив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка

Антикорупційне агентство знову вимагає звільнити Вітренка з «Нафтогазу»

НАЗК через суд домагається звільнення Вітренка

Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду суду про призупинення дії розпорядження НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Про це сьогодні повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що суд задовольнив апеляційну скаргу відомства 3 серпня.

НАЗК у приписі вимагало від уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р і вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

«У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Звертаємо увагу, що однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.

Саме тому Олександр Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису», – пояснили у відомстві.

За словами НАЗК, для цього необхідно скликати засідання уряду та ініціювати розгляд таких питань:

скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України», оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 закону України «Про запобігання корупції»;

припинення дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконного.

«НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет - забезпечити дію ЗУ "Про запобігання корупції», – додав Новіков.

До слова, Наталія Вітренко заявила, що її син – проєкт спецслужб.

Раніше повідомлялося, що до суду надійшов новий позов з вимогою звільнити Вітренка.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Також голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва.

Також Вітренко вважає дії наглядової ради «Нафтогазу» узаконеною корупцією.