Скандальна Вітренко заявила, що її син – проєкт спецслужб (відео)

Наталія Вітренко обурена, що її син перетягнув на себе увагу суспільства

Лідерка проросійської Прогресивної соціалістичної партії Наталія Вітренко дала інтерв’ю на Youtube, де її розпитали про сина – голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Український блогер Денис Казанський висловив свої думки щодо її скандальних заяв.

Вітренко, яка тривалий час веде боротьбу за руський мір та намагалася побороти «коричневу чуму», запитали, чому її син пішов працювати з урядом, який Вітренко називала фашистським.

Вона видала, що Юрій Вітренко – це проєкт СБУ й спецслужби спеціально просувають її сина для дискредитації Наталії Михайлівни та її Прогресивної соціалістичної партії.

Політикиня підкреслила, що вона дуже відома і її всюди впізнають та вітаються. І це тепер перебивається сином, якого ніхто не знав, бо він раніше займався комерцією.

Вітренко акцентувала увагу на тому, що її сина не випадково вивели на політичну арену. «У нас багато розумних людей, але його вивели спеціально для мене, бо дуже боялися реваншу нашої партії», – підкреслила вона.

Складається враження, що Вітренко не дуже високої думки про свого сина, зокрема вона назвала його «русофобом».

«Яка добра мама. Чого не зробиш заради кремлівської подачки», – робить висновок блогер Казанський.

Додамо, що раніше голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва.

Також Вітренко вважає дії наглядової ради «Нафтогазу» узаконеною корупцією.

Відомо, що до суду надійшов новий позов з вимогою звільнити Вітренка.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.