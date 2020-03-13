Суд продовжив ексзаступниці міністра культури Лісничій заборону на виїзд за кордон



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Вікторія Ліснича на суді

Вікторії Лісничій заборонено відвідувати Офіс президента і Верховну Раду та виїжджати за кордон

Суд продовжив заборону колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій відвідувати Офіс президента і Верховну Раду та виїжджати за кордон. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Лісничій заборонено відвідувати адміністративні будівлі органів влади до 13 квітня.

Також вона не може залишати країну, оскільки діє заборона на виїзд за кордон.

У силі залишилася також заборона на спілкування з підозрюваними і свідками у справі.

Як повідомлялося, раніше суд скасував носіння електронного браслета для Лісничої.

До слова, Ліснича, яка разом із головою департамента Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тыс. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України», змінила зовнішність.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, голова департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій. Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.