Суд скасував рішення про зменшення суми застави ексміністру Кожарі і заарештував його



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Кожару заарештували прямо у залі суду

Леоніда Кожару заарештували в залі суду з можливістю виходу під заставу в 14 млн

Київський апеляційний суд розглянув скаргу прокуратури на зменшення суми застави ексміністру Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького, і задовольнив її.

Про це повідомила адвокат родини загиблого Ельвіра Лазаренко.

Таким чином, ухвалене раніше Шевченківським районним судом Києва рішення про зменшення суми застави Кожарі з 14 млн до 2 млн втратило чинність.

Кожару заарештували в залі суду з можливістю виходу під заставу в 14 млн.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, на суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора «Інтера». За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.