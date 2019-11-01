Суд у справі нардепа Дубневича перенесли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів

Дубневич розраховує, що суд відпустить його на поруки

Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід депутатові Ярославу Дубневичу завтра, 2 листопада.

Про це заявила суддя Катерина Широка.

«Оголошується перерва до завтра, до 11:30», - сказала вона.

Після засідання Дубневич заявив, що його справа політично ангажована і він не вважає себе винним.

«У мене відчуття, що слідчий суддя зверне увагу на те, що ціла низка доказів, на які посилається прокуратура, не відповідає дійсності, і прийме зважене і законне рішення», - сказав депутат.

Він розраховує, що суд відпустить його на поруки.

Як відомо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

Нардепу вручили підозру у справі про виведення з активів «Укрзалізниці» 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялось, що ГПУ готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах.

Як повідомлялось, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.