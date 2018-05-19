Суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі

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Михайло Саакашвілі

Верховний Суд витребовує оригінали документів з підписом Михайла Саакашвілі для проведення експертизи

Касаційний суд у складі Верховного суду відклав слухання справи щодо українського громадянства Михайла Саакашвілі на невизначений термін.

Про це повідомляє прес-служба партії «Рух нових сил».

«Верховний Суд витребовує оригінали документів з підписом Михайла Саакашвілі для проведення експертизи і підтвердження факту підробки з боку ДМС його заяви на отримання українського громадянства, яка стала підставою для позбавлення його громадянства», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Декілька днів тому Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії

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