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    Суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі

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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Верховний Суд витребовує оригінали документів з підписом Михайла Саакашвілі для проведення експертизи

    Касаційний суд у складі Верховного суду відклав слухання справи щодо українського громадянства Михайла Саакашвілі на невизначений термін.

    Про це повідомляє прес-служба партії «Рух нових сил».

    «Верховний Суд витребовує оригінали документів з підписом Михайла Саакашвілі для проведення експертизи і підтвердження факту підробки з боку ДМС його заяви на отримання українського громадянства, яка стала підставою для позбавлення його громадянства», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Декілька днів  тому Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії

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