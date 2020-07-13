Суд залишив Кожару за гратами до 25 серпня



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Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві

Кожара може вийти під заставу в 14 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, якого затримали за підозрою у вбивстві Сергія Старицького.

«Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Кожари... ухвалив клопотання задовольнити, продовжити тримання під вартою підозрюваному... до 25 серпня 2020 року. Визначити Кожарі заставу... у розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн», — сказав суддя.

Нагадаємо, 11 червня суд скасував рішення про зменшення суми застави ексміністру Кожарі і заарештував його. Кожару заарештували в залі суду з можливістю виходу під заставу в 14 млн.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, на суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора «Інтера». За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.