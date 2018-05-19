Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти лідера С14 - адвокат

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Фото: Главком Лідер С14 Євген Карась

Адвокат подав позов з вимогою притягнути активіста до кримінальної відповідальності за «затримання і побої» екс-бойовика Лусваргі

Шевченківський суд Києва ухвалив порушити кримінальну справу стосовно лідера С14 Євгена Карася через дії щодо бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці самопроголошеної «ДНР».

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката Лусваргі Валентина Рибіна.

За словами адвоката, він подав позов з вимогою притягнути Карася до кримінальної відповідальності за «затримання і побої» Лусваргі.

Повідомляється, що Карасю інкримінують терористичний акт і незаконне позбавлення волі.

«Зазначимо, що кримінальні провадження повинні відкрити за двома статтями, але за якоюсь з них Карасю вручать підозру і чи вручать взагалі, поки невідомо», - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі в незаконних збройних формуваннях, перенесли на 12 червня.

Раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

На початку травня стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.

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