Суд у справі екс-бойовика Лусваргі перенесли на 12 червня

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Рафаель Лусваргі

Суд перенесли через відсутність адвоката Валентина Рибіна

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі в незаконних збройних формуваннях, перенесли з 15 травня на 12 червня.

Як повідомляє «Радіо Свобода», засідання мало відбутися в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині.

Суд перенесли через відсутність адвоката Валентина Рибіна. У заяві він повідомив, що дата збіглася з іншим судовим засіданням, яке вимагало його присутності.

На засіданні 15 травня суд мав розпочати розгляд справи по суті. Обвинувачення заявляло, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

На початку травня стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.