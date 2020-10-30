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    До Конституційного суду стягнули нацгвардійців і поліцію (фото)

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    Військовослужбовці та поліцейські чергують біля будівлі КСУ - До Конституційного суду стягнули нацгвардійців і поліцію (фото)
    Військовослужбовці та поліцейські чергують біля будівлі КСУ

    Правоохоронці заступили на посилене чергування

    Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі біля приміщення Конституційного суду України в Голосіївському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські проводять з учасниками заходу превентивну роботу щодо профілактики та недопущення скоєння будь-яких правопорушень.

    Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

    «Наголошуємо, поліція негайно реагуватиме на будь-які прояви порушення вимог Закону та у межах своєї компетенції і службових повноважень притягуватиме винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності», - підкреслили правоохоронці.

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    До Конституційного суду стягнули нацгвардійців і поліцію (фото)
    До Конституційного суду стягнули нацгвардійців і поліцію (фото)
    До Конституційного суду стягнули нацгвардійців і поліцію (фото)

    Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

    У п’ятницю, 30 жовтня, біля Конституційного суду України проходить акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій. 

    Організаторами акції виступили антикорупційні активісти, зокрема Центр протидії корупції та Рух опору капітуляції. Активісти виступають проти скандального рішення КСУ скасувати е-декларації, що ставить під загрозу попередні здобутки України у боротьбі з корупцією та безвіз з ЄС.

     

    Національна поліція України Київ Конституційний суд протести у Києві
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