Останній 61 з 422 кораблів пройшли важливим торгівельним шляхом

Усі судна, які застрягли через аварію контейнеровоза Ever Given, пройшли Суецьким каналом. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, останній 61 з 422 кораблів, які стояли в черзі після того, як контейнеровоз компанії Ever Green зняли з мілини, пройшли цим важливим торгівельним шляхом сьогодні, повідомили в управлінні Суецького каналу.

Зазначимо, що аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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